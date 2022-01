Waarschuwing voor Concertgebouw, Schouwburg Den Haag zet show door ondanks boa's

Kapsalon Theater / videoDe gemeente Amsterdam heeft het Concertgebouw een officiële waarschuwing gegeven omdat het open was tegen de regels in. In het Concertgebouw was vanochtend een ‘kapsalon’ ingericht als protest tegen de sluiting van cultuurinstellingen vanwege corona. ,,Deze waarschuwing komt niet onverwacht, maar het is wel oneerlijk en onrechtvaardig”, zegt een woordvoerder van het Concertgebouw tegen deze site.

De gemeente erkent dat culturele instellingen het zwaar hebben, maar ‘de regels gelden voor iedereen‘. ,,Deze waarschuwing is de eerste stap in de handhaving”, aldus een woordvoerder van de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema. Het Concertgebouw reageert teleurgesteld. ,,Het is jammer dat ons na twee jaar nog steeds geen ruimte wordt gegeven om een steentje bij te dragen aan de Nederlandse culturele sector. En dat terwijl er maar weinig sectoren zijn die de regels en maatregelen zo goed hebben opgevolgd als wij.”

Tijdens de openstelling zijn er geen boa’s langs geweest. ,,De burgemeester had al per brief aangekondigd dat er een waarschuwing zou volgen als we open zouden gaan. Dat is voor ons geen moment reden geweest om de openstelling af te blazen. De boodschap is voor ons te belangrijk”, zegt de woordvoerder. ,,We hebben al die tijd alle regels opgevolgd, tot in het ridicule aan toe. We wilden nu toch op één moment onze stem laten horen, zeker nu alles open is waar veel mensen komen, zoals de IKEA.”

Deze waarschuwing heeft vooralsnog geen consequenties, aldus de Concertgebouw-zegsman. ,,Als je er meer krijgt, moet je dicht. Maar we zijn al dicht, dus dat is niet aan de orde.”

Boa's in actie

De Koninklijke Schouwburg Den Haag heeft ook een officiële waarschuwing van de gemeente gehad. De locatie heeft desondanks besloten de actie Theater Kapsalon door te zetten, aldus een woordvoerder. De boa’s hebben in de foyer van de schouwburg gesproken met de directeur en een officiële waarschuwing uitgedeeld.

Inmiddels is de zaal van de schouwburg volledig gevuld met bezoekers, zo’n 100 à 150 mensen. Volgens een medewerker van de Koninklijke Schouwburg hebben de boa’s gezegd dat de voorstelling mag duren tot 13.30 uur, maar dat deze dan moet stoppen. Dat is precies het tijdstip waarop de Koninklijke Schouwburg zelf van plan was te stoppen met de actie.

Gezamenlijke actie

Het Concertgebouw trapte Kapsalon Theater, een gezamenlijke actie van culturele instellingen, vanochtend af met een symfonie waarvan indrukwekkende beelden op sociale media circuleren. ,,Het is werkelijk prachtig om de klanken weer door ons concertgebouw te horen“, zei de woordvoerder tegen deze site. Hij sprak van een 'emotionele ochtend’. ,,Er is weinig mooier dan symfonische muziek in ons concertgebouw.”



Onder muzikale begeleiding van het Concertgebouworkest kregen tientallen bezoekers op het podium een knipbeurt. ,,We zijn heel blij dat dit initiatief van de grond is gekomen. Een concertgebouw waar geen muziek klinkt, daar heb je eigenlijk niets aan.” Om 11.00 uur was de actie afgelopen.

Tekst gaat verder onder deze tweet

Handhaving?

Meerdere burgemeesters gaven op voorhand de landelijke actie geen toestemming voor het protest en kondigden aan de coronaregels te gaan handhaven. Theater Orpheus in Apeldoorn heeft de activiteiten vanochtend om die reden afgelast. Het theater en de bijbehorende kapsalon blijven wel open voor mensen die er werken om zo ‘een signaal‘ af te geven richting de overheid, aldus de directeur van Orpheus, Mirjam Barendregt.

,,Regels zijn er niet voor niets. Echter in dit specifieke geval is geen sprake van openstelling van het theater, maar een ludieke protestactie om aandacht te vragen voor de situatie waarin podia en artiesten zich bevinden. Wij zijn oprecht teleurgesteld dat dit niet mogelijk is.”

Tekst gaat verder onder deze tweet

Artiesten

In Kapsalon Theater, een initiatief van Diederik Ebbinge en Sanne Wallis de Vries, worden klanten vermaakt door artiesten als Jochem Myjer, Claudia de Breij en Youp van ‘t Hek, terwijl ze worden geknipt of anderszins een behandeling ondergaan. Dit omdat de kappers sinds het weekeinde weer aan het werk mogen, terwijl de cultuursector nog gesloten blijft. Onder de deelnemende theaters zijn het Parktheater in Eindhoven en Het Concertgebouw in Amsterdam.

In het Concertgebouw werden vanochtend twee kappersstoelen neergezet. Susanna Mälkki dirigeerde het Concertgebouworkest, terwijl cultuurliefhebbers een knipbeurt kregen. ,,Ik ben hier om de culturele sector te ondersteunen,” zei Marcell Vroeijenstijn, die vlak daarvoor was gemillimeterd, tegen Het Parool. ,,Ik ben zelf werkzaam als zanger en dirigent en ik ben absoluut voorstander dat dit soort zaken open gaan. Het gaat om het algemeen welzijn. Geestelijke gezondheid is ook gezondheid.”

Ook op sociale media stromen de steunbetuigingen voor Het Concertgebouw binnen. ,,Ik word hier een beetje emotioneel van”, schrijft iemand. ,,Ik word hier zó gelukkig van! Ben helemaal enthousiast. Vandaag geen koffie meer nodig, dit filmpje doet genoeg”, voegt een andere kijk daar aan toe. En ook: ,,Deze beelden gaan de wereld over!”

We bespraken het Kapsalon Theater in onze Live Nieuws Update. Bekijk hieronder het fragment. De tekst loopt door onder de video.

Waarschuwing

Eigenlijk zouden vandaag zo’n zeventig theaters aan de actie meedoen, dat zijn er nu nog 63, zegt medeorganisator Ed Struijlaart. De afzeggingen kwamen vanaf gisteren binnen, nadat het bericht was verschenen dat gemeenten mogelijk zouden gaan handhaven. ,,Vanaf dat moment is het balletje gaan rollen.” De theaters die niet meer meedoen zijn onder meer gevestigd in Emmeloord en Nijmegen.

Het ‘felle geluid’ vanuit de burgemeesters komt onverwachts, vindt hij. ,,Dat laat des te meer zien waarom we dit doen. De cultuur wordt niet serieus genomen. De horeca laten ze wel open, maar bij ons willen ze gaan handhaven.” Over mogelijke boetes of dwangbevelen heeft Struijlaart nog niets gehoord. Dat verwacht hij ook niet.

,,We gaan ervan uit dat het met een sisser gaat aflopen. Het is zo’n sympathieke actie. Je kunt je toch niet voorstellen dat bijvoorbeeld een Youp van ‘t Hek uit de Kleine Komedie wordt geknuppeld door de ME. Ik zou graag een beroep willen doen op de empathie vanuit Den Haag en de handhavers voor deze actie. Laat ons even ons punt maken.”

Tekst gaat verder onder deze tweet

Musea

Meer dan zeventig musea voeren vandaag met onder meer ludieke ‘gymlessen’ actie. Een handvol musea heeft volgens een woordvoerster de plannen aangepast in overleg met de veiligheidsregio waaronder ze vallen. Een enkeling ziet er helemaal van af, een ander demonstreert nu toch maar online en weer een ander verplaatst de activiteiten naar buiten.

Dat doet bijvoorbeeld het Fries Museum, dat al vroeg yoga zou geven in het museum, maar dat nu woensdagmiddag voor de deur doet. Het Van Gogh Museum in Amsterdam lift mee met de theaters en doet of het een kap- en beautysalon is. Tussen de zelfportretten van Vincent Van Gogh was een barbier voor 11.00 uur al met zijn derde klant bezig. Ondertussen krijgen ze van conservator Lisa Smit een inhoudelijk verhaal over de schilderijen waar ze tussen zitten. Ook stonden er al twee nagelstylistes klaar, die onder meer typische Van Gogh-thema’s als zonnebloemen en amandelbloesem op de nagels van de klanten willen verwerken.

Tekst gaat verder onder deze tweet

Bioscopen

Bioscoop Tuschinski in Amsterdam laat weten bij nader inzien toch niet mee te doen, ‘omdat de gemeente het niet toestaat hebben bioscoopkoepel NVBF en distributeur Pathé besloten de geplande actie woensdagmiddag af te gelasten’.

De NVBF laat weten dat er ‘talloze’ bioscopen in het hele land zijn die wel meedoen aan de actie. Grote theaters die zich hebben aangesloten en die woensdag initiatieven organiseren zijn CineCity in Vlissingen en filmhuis Lux in Nijmegen.

In de bioscopen worden volgens de koepel alle coronaregels, zoals QR-codes checken en afstand houden, gerespecteerd. Uit diverse onderzoeken is gebleken dat er nog geen aantoonbare coronabesmettingen zijn gesignaleerd in bioscopen, aldus de NVBF.

Noodkreet

Kapsalon Theater-organisator Sanne Wallis de Vries is niet aanwezig bij de actie vanwege een ‘coronageval binnen de familie‘. De cabaretier moet daarom in thuisquarantaine, zo schrijft ze op Twitter. ,,Lief publiek, spelers, theaters, tot mijn grote verdriet moet ik door ‘n coronageval binnen de familie thuis blijven. Maak er de mooiste dag van het jaar van. En stuur af en toe ‘n foto of een filmpje zodat ik kan mee genieten. Handhavers, laat je lekker knippen.”

