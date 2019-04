Waarom zien omroepen dat gapende gat op zondagavond niet?

Het is misschien raar om er juist nu over te beginnen, na een weekend waarin wéér een aantal nieuwe programma’s begon. Maar misschien was het juist wel de start van thriller Morten (mwah, na anderhalve aflevering uitgezet), De Gordon tegen Dino Show (het absolute dieptepunt van SBS 6 tot nu toe), Van de Week (flauw) en Married at First Sight (tja, als je dates afwijst omdat ze verkeerde schoenen dragen, dan word je vanzelf wanhopig) die me extra met mijn neus op een leemte in de weekendprogrammering duwde.



Wanneer komt er eindelijk een zender op het idee om op zondagavond een actuele talkshow uit te zenden? Liefst rond een uurtje of tien, een uurtje eerder dan Jinek en Pauw normaal. Want op zondagavond wil je toch graag niet al te laat op bed liggen om de week niet alvast met een slaapachterstand te beginnen.