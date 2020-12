Waarom Thomas Acda als kerstman met magisch poeder irritatie opwekt

video De Luizenmoe­der-cast duikt op in kerstvideo Maaike Martens

10 december Actrice Maaike Martens, bekend als Ursulu in de kijkcijferhit De Luizenmoeder, is de studio ingedoken om een vrolijk kerstnummer op te nemen. Volgens Martens gaat Eindelijk Kerstmis over ‘het gevoel van samenzijn, met elkaar, een cluppie, ondanks alle narigheid en ellende’.