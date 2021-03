Waarom sterren graag uithuilen bij biechtmoeder Oprah

Het interview van Oprah Winfrey met prins Harry en Meghan Markle is al spraakmakend, voordat het op televisie is uitgezonden. Iedereen weet: wie bij Oprah op de stoel plaatsneemt heeft een sappig verhaal of zonden op te biechten. Waarom huilen beroemdheden graag bij haar uit? ,,Het is de perfecte plek voor beroemdheden om iets pijnlijks over zichzelf te onthullen in een sympathieke setting.”