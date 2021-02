Waarom naam Meghan Markle niet meer op geboortecertificaat Archie staat: ‘Moest van Buckingham Palace’

,,Dit werd gedaan op aandringen van het koninklijk paleis”, reageert de woordvoerder van Meghan nu op alle commotie. ,,En absoluut niet op vraag van de hertogin van Sussex of de hertog van Sussex. Dat de tabloids en hun zogenaamde leger van ‘experts’ de verandering zien als een uithaal naar de familie, of dat Meghan om één of andere vreemde reden naamloos zou willen zijn op eender welk officieel document, zou lachwekkend zijn als het niet zo beledigend was.”

Speculatie

,,Het is buitengewoon”, zegt Lady Colin Campbell, die de wijziging ontdekte, in de Britse krant The Mirror. ,,Het roept allerlei vragen op over wat de Sussexes dachten toen ze die wijziging doorvoerden.” Royaltywatcher Ingrid Seward voegt eraan toe: ,,Een royal die een geboorteakte laat wijzigen, is nooit eerder gezien. Dat ze bovendien de voornamen verwijderden, is opmerkelijk. Misschien is dit nog een teken dat ze wanhopig waren om het anders te doen dan de Cambridges.”