Waarom Jasper van Kuijk leuker is dan zijn Adolf Hitlergrapje

Kandidaat

‘Adolf Hitler!’ Huh? Zei hij het echt? Columnist en cabaretier Jasper van Kuijk moest acht slasoorten opsommen in de galerij-ronde, maar doopte de Romeinse sla opeens om tot der Führer. Pas in de volgende aflevering, waar Van Kuijk zijn Hitlergrapje herhaalde, kwam er uitleg: een voormalig Slimste mens-winnaar had hem getipt dat het ontbrekende antwoord vaak Hitler was. Vandaar. We vonden het niet hilarisch, maar dit twintigste seizoen van De slimste mens is sowieso aan de tamme kant. We zeggen bewust niet ‘saai’, want toen een collega-recensent van het Parool dat onlangs opmerkte twitterde Van Kuijk: ‘Ik ben niet je fokking circusdier’. Voor u zegt: die Van Kuijk moet op angermanagement, willen we het toch voor hem opnemen. Hij is namelijk leuker dan u denkt. Misschien niet op tv, maar wel in het theater of in zijn columns. Zijn ergernissen over alledaagse zaken zijn talrijk én herkenbaar. Die gaan over bejaarden op e-bikes, de stiltecoupé tot mensen die via hun kind praten in de supermarkt (‘ja, mama wil er ook graag langs, maar we moeten eerst even wachten tot deze meneer aan de kant gaat’). Graag méér van dat.