Waarom in Nederland plagiaat nooit de rechtszaal haalt

Ed Sheeran niet schuldig aan plagiaat, noemt rechtszaak ‘schadelijk voor muziekwe­reld’

Ed Sheeran is niet schuldig bevonden aan plagiaat. Volgens het Hooggerechtshof in Londen is niet bewezen dat de wereldster ‘opzettelijk of onbewust’ een liedje van Sami Chokri kopieerde toen hij de hit Shape of You maakte.

11:53