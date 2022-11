Waarom ik de hele dag ga huilen als filmcomponist John Williams er niet meer is

Ondanks alle kritiek is Spaanse koning Felipe toch bij WK in Qatar, andere vorsten en prinsen (nog) niet

Het duel tussen Spanje en Costa Rica is voorlopig de enige wedstrijd op het WK voetbal met koninklijke steun op de tribune in Qatar. Koning Willem-Alexander blijft (nog) op het paleis, maar zijn Spaanse collega Felipe is wel naar het emiraat afgereisd. Waarom doet hij dat? Welke gekroonde hoofden houden de deur op een kier? En voor welk dilemma staat de Britse prins William?

23 november