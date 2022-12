Waarom Hotel California nóg hoger moet en het verhaal achter Malle Babbe

Hollands glorie

882. Rob de Nijs - Malle Babbe

De grote hit die Rob de Nijs uitbracht in december 1974. Adèle Bloemendaal had het lied van Boudewijn de Groot en Lennaert Nijgh al gezongen in het jaar dat het ontstond, 1970. Zij paste de tekst iets aan en vertolkte het lied vanuit het perspectief van de prostituee Malle Babbe zelf. De Nijs plande het lied steevast in aan het eind van zijn optredens, in de zekerheid dat de zaal er altijd los op ging. Eén keer deed hij dat niet, bekende hij vele jaren later, omdat hij zijn publiek die avond heel vervelend vond. Malle Babbe is voor artiesten in het feestcircuit een populair nummer omdat het zo makkelijk meedeint en iedereen het kent. Zo nam Rowwen Hèze het op voor het album Vur Altied (2016).