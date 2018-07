interview Michael Douglas: Mijn vak is zo goed mogelijk liegen

10:00 Voor de tweede keer in zijn carrière speelt Michael Douglas (73) een belangrijke rol in een superheldenfilm: Ant-Man and The Wasp. ,,Mijn kinderen zijn eindelijk eens in mijn werk geïnteresseerd. De meeste van mijn andere films kennen ze amper. Zelfs Basic Instinct niet.”