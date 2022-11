Waarom de vernederde redactieleden van De Wereld Draait Door niet vertrokken

The Crown-actrice vond 'wraak­jurk' Diana bijzonder­ste outfit

Voor The Crown-actrice Elizabeth Debicki was het dragen van de zogenoemde ‘wraakjurk’ van prinses Diana in het vijfde seizoen het meest bijzonder. Het feit dat het zo’n iconische outfit is die Diana droeg op een historisch moment zorgde voor druk, vertelt Debicki aan E! News.

20 november