Waarom de beeldbuis voor Omroep Zwart nog ver weg is

In krap twee maanden tijd 50.000 mensen overhalen om een tientje te storten op een bankrekening van een aspirant-omroep die nog geen concreet uitgewerkt tv-programma op papier heeft staan. Best een goede reden voor een groot feest. Filmregisseur Gianni Grot die samen met de Amsterdamse rapper Akwasi Omroep Zwart bedacht en lanceerde, is echter met andere zaken bezig. ,,Corona hè?! Welkom in het nieuwe normaal. Nee, we vieren het niet. Des te sneller kunnen we ook door die tweede hoepel springen: beleids- en concessieplannen schrijven.”