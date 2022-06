Waarom Beatrix nooit op staatsbezoek ging naar Oostenrijk

Mel C bevestigt: Spice Girls in gesprek over Glastonbu­ry

Al maanden wordt gefluisterd dat de Spice Girls gesprekken voeren over een optreden tijdens Glastonbury Festival 2023. Melanie C heeft vrijdag tegenover de BBC voor het eerst op de geruchten gereageerd en bevestigt dat de dames over een optreden op het grote Britse festival hebben gesproken.

24 juni