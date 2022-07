Vuurdoop van de nieuwe band Musketiers op CAS: wie telt er eigenlijk af?

Of je nu met Bløf voor de grootste zalen hebt gestaan, of met Thomas Acda een té populair duo bent geweest of als winnaar van een Gouden Harp met Ilse DeLange en Henny Vrienten hebt samengewerkt, begin er maar eens aan. Een nieuw bandje. Musketiers is de naam, hoewel die nog niet bij iedereen duidelijk is. Ook dat hoort bij een nieuw project. ,,We werden daarnet aangekondigd als De Drie Musketiers, dat klopt dus niet’', zegt Paul de Munnik wanneer hij net een kwartiertje na het eerste gezamenlijke optreden is neergeploft in een stoel. ,,Het is gewoon Musketiers, meer niet.’'