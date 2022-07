VRT schrapt nog meer afleveringen F.C. De Kampioenen

Kristallen Film Award voor documentai­re Grutto! van Ruben Smit

De documentaire Grutto! over de weidevogel heeft de status van Kristallen Film behaald. Dat betekent dat de film van regisseur Ruben Smit, bekend van de films WAD en het met een Gouden Kalf bekroonde De nieuwe wildernis, door ruim 10.000 mensen in de bioscoop is gezien. De natuurdocumentaire ging op 7 juli in première.

