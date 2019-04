Vrouwen grijpen de macht in laatste seizoen GoT: ‘Wij weigeren de sidekicks te zijn’

Een ‘sterke vrouw’ wil ze Daenerys overigens niet noemen... ,,Ik heb een probleem met de term ‘sterke vrouw’. Dat suggereert dat vrouwen per definitie niét sterk zijn en dat de rest een uitzondering op de regel is. Dat is niet zo, neem het van mij aan. Daenerys komt nochtans van héél ver: ze werd verkocht als slaaf, werd mishandeld door haar broer, ze was constant op de loop... Dat is iets dat veel vrouwen tot op een bepaald niveau kunnen herkennen. Daenerys nam haar lot in eigen handen en ging van slaaf naar koningin, en dat is prachtig om te zien. Daarom was het zo’n geweldige rol om te spelen. Ik vind het een heel troostende gedachte dat jonge meisjes naar haar kijken en er misschien inspiratie uit halen.”



Dat de ‘vrouwelijke revolutie’ in het verhaal samenviel met de #MeToo-beweging, is volgens Clarke niet meer dan een gelukkig toeval. ,,Het past goed bij onze hedendaagse maatschappijkritiek, ja”, bedenkt ze zich. ,,Maar het is niet dat onze schrijvers daardoor van gedachten zijn veranderd. Ze hadden vanaf het begin al uitgedokterd dat die kwetsbare, gemanipuleerde meisjes ooit hun lot in eigen handen zouden nemen. Het seksuele geweld naar vrouwen toe was altijd belangrijk voor het plot in de show, het werd er nooit zomaar ingestopt voor de lol. Het had te maken met de groei van de personages, de evolutie. De kracht die ze ontwikkelden. Doordat er steeds misbruik van hen werd gemaakt, leerden ze zich in een positie te stellen waarin er geen misbruik meer van hen gemaakt kon worden.”