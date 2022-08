Vrouw Sylvester Stallone vraagt na 25 jaar scheiding aan

John Farnham in ziekenhuis opgenomen na kankerdia­gno­se

De Australische zanger John Farnham is in het ziekenhuis opgenomen nadat er kanker bij hem is vastgesteld. De familie van de 73-jarige zanger liet in een verklaring weten dat hij een operatie zal ondergaan en daarna nog een tijdje onder behandeling blijft.

23 augustus