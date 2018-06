Vrouw Humberto Tan op eerste rij bij allerlaatste RTL Late Night

Niet alleen Tans kinderen Isa (20), Julia (17) en Benjamin (11) spraken vol lof over hun Humberto, maar ook de bedrogen Ineke kwam aan het woord in de show. Ze zei het enorm knap te vinden hoe haar man zich de afgelopen drie maanden staande heeft gehouden, terwijl hij wist dat het einde van zijn programma naderde. ,,Dat lijkt me vreselijk lastig, dat je niet meer kunt bouwen, en dan toch doorgaan'', vertelde ze in een opgenomen gesprekje met Tans voormalige sidekick Luuk Ikink.



Haar optreden en prominente aanwezigheid lijken een stille middelvinger te zijn naar iedereen die Tan (52) heeft bekritiseerd voor diens aanhoudende zwijgen over zijn breed uitgemeten vermeende affaire. De deuk in Humberto's voorheen zo keurige imago lijkt een van de redenen te zijn voor de gedaalde populariteit van RTL Late Night. Afgelopen week moest de presentator nog een harde grap over het onderwerp incasseren, toen Peter R. de Vries tijdens een zogenoemde roast grapte dat Tan meermaals 'in de opening van het NOS Journaal' had gezeten.