‘Vroeger was absoluut niet alles beter, maar sommige dingen wel‘

Op Radio 5 is het deze week de week van de jaren 80. Dat was het al vaker, net als week van de jaren zestig of zeventig. Tegenwoordig is het op een af andere zender elke week wel de week van een decennium. He ja, gezellig, nostalgisch en van ach, weet je nog wel. Meestal zijn dat soort weken nogal saai. Er is weer Live Aid, de Space Shuttle ontploft weer, paus Johannes Paulus II overleeft weer een aanslag, Freddy Heineken en zijn chauffeur Ab Doderer worden weer ontvoerd, kabinetten vallen, de Muur valt, steeds maar weer hetzelfde oude nieuws.