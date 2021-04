Vrijwilliger bij het Songfestival, dat zou de koning ook wel willen

Wellicht toch geen publiek bij songfesti­val als ic-opnames blijven stijgen

15:02 De organisatie van het Eurovisie Songfestival in Rotterdam volgt met spanning de bezetting van de ic-bedden in Nederland. Mocht dat aantal boven de 900 uitkomen, dan dreigt publiek alsnog uitgesloten te worden bij de negen shows die in mei in Rotterdam Ahoy worden gehouden. De teller stond donderdag op 839 ic-patiënten met covid-19, het hoogste aantal sinds 22 januari.