Vriendin Kris Kross-ster op brute wijze mishandeld op straat: 'Ziekenhuis in geslagen’

Uniek Dubbel Diamanten Ticket Award voor Les Misérables: kwart miljoen kaartjes verkocht

De musicalklassieker Les Misérables is in trek bij het Nederlands publiek. Aan de cast van de musical is donderdagavond, uit handen van theaterproducenten Hans Cornelissen, Ruud de Graaf en Erwin van Lambaart, een Dubbel Diamanten Ticket Award uitgereikt. Het is voor het eerst dat de prijs, voor de verkoop van 250.000 kaartjes, in Nederland is toegekend.