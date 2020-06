Vrienden voor het leven-acteur ziet comeback mislukken: ‘Lat voor jou te hoog’

Op SBS 6 herleefden vanavond heel even de jaren 90. Acteur Peter Lusse (60), bekend van de hitserie Vrienden voor het leven , dook op in de zangwedstrijd We Want More . Erg succesvol verliep zijn tv-comeback niet: hij strandde in de eerste ronde. ,,Ik kon het niet volgen.’’

Vrienden voor het leven, ook bekend van de gelijknamige titelsong van Danny de Munk, was tussen 1991 en 1994 te zien op RTL 4. Ondanks de korte looptijd zit de serie bij menig tv-kijker in het geheugen. ,,Het is gewoon 80 jaar herhaald’’, grapte Lusse vanavond. ,,Daarna ben ik totaal weggezakt in de anonimiteit en is er niets meer over van mijn enorme faam.’’



Hoe kwam de acteur eigenlijk bij een zangwedstrijd terecht? ,,De mensen die mij nog kennen, denken dat ik acteur ben. Maar dat ben ik helemaal niet, ik ben cabaretier’’, legde hij uit. En een beetje cabaretier kan ook zingen, is zijn idee. ,,Ik ben van de zomer 60 geworden. En nu sta ik hier, met een carrière van bijna 40 jaar achter m’n reet en mijn hoge leeftijd, als een puber in iets nieuws.’’

Volledig scherm Peter Lusse in We Want More. © SBS

Dat cabareteske kwam al snel naar voren: toen hij het podium betrad, zocht hij slapstickachtig naar het witte stipje waarop hij moest staan. Vervolgens bekende hij zijn lied gekozen te hebben vóórdat hij wist dat Henk Poort in de jury van de SBS-hit zou zitten. De musicalster stond zelf jarenlang op het podium in de musical Anatevka, waaruit Lusse vanavond Als ik toch eens rijk was zong.



De jury, de rest van de avond juist erg jolig, reageerde lauwtjes op Lusses vertolking. Met slechts twee juryleden die op hun ‘more’-knop drukten, haalde hij de volgende ronde niet. ,,Dit zal ongetwijfeld heel goed zijn, in het theater, ik snap het alleen niet’’, begon André Hazes. ,,Als je kijkt naar wat allemaal al geweest is, dan is het niveau heel hoog, waardoor de lat ook heel hoog ligt. Ik denk dat ‘ie voor jou toch te hoog ligt. Ik kon het niet volgen.’’

Toen Ali B wilde reageren, klonk het geluid van regen op het studiodak. ,,De weergoden straffen jullie voor je negatieve beslissing’’, grapte Peter, die vervolgens wel mooie woorden van Henk Poort kreeg. ,,Het is een verdomd moeilijk liedje als je niet de context weet van wat ervoor en erna gebeurt’’, zei hij, verwijzend naar de musical. ,,Doe iets grappigs, want daar hoef je niet zo veel voor te doen, want je bent gewoon ongelofelijk grappig.’’



Heel teleurgesteld was Lusse niet. ,,Ik vond het hartstikke leuk om mee te doen, ik had graag langer meegedaan’’, zei hij. ,,Maar jullie hebben ook heel openhartig dingen gezegd, dat vind ik allemaal hartstikke lief. Ik vond het leuk dat ik hier was en jammer dat ik weer weg moet.’’