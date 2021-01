Vrienden van Amstel Live: dichter bij livebeleving komen we niet meer

Coaches in de war na optreden rapduo: ‘Komt niet heel serieus over’

16 januari Met nog twee weken tot de ‘Battles’ was het vanavond spannend voor de talenten die nog een plekje wilden bemachtigen in dit seizoen van The Voice of Holland. De een-na-laatste auditieronde was echter een vruchtbare, want van de tien kandidaten mochten er maar liefst zeven door. Al ging dat niet bij iedereen even soepel.