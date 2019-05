Vriend Trijntje Oosterhuis vindt haar ‘ook lekker met een beetje vlees’

Trijntje heeft er nooit een geheim van gemaakt dat ze ruim 20 kilo kwijtraakte met het Alizonne-dieet, een afslankmethode bestaande uit een dieet, supplementen, bindweefselmassages en ultrasone therapie. Volgens de artieste sloeg haar hormoonhuishouding op hol toen ze op haar 44ste zwanger raakte van dochtertje Maël Joni.



,,Het Alizonne-dieet heeft me echt geholpen om af te vallen, maar ik heb levenslang. Ik zou bijna zeggen: het is voor iedere vrouw goed om tijdelijk iets te dik te zijn, want dan moet je je zelfvertrouwen uit andere dingen halen, die er veel meer toe doen dan de buitenkant. Nou ben ik nooit een slanke den geweest, daar hoef ik mijn identiteit ook niet uit te halen, maar het is ook leuk om het een keer om te draaien: wat gebeurt er met me als ik de beste versie van mezelf kan zijn?’’, vertelt Trijntje aan Veronica Magazine. ,,Nou, dan voel ik me toch wel on top of the world! Het is een cadeau aan mezelf.’’