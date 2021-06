Vriend Britney Spears pept haar op voor rechtszaak

Netflix verwijdert The LEGO Movie 2 en 6 andere titels

21 juni Deze week verwijdert Netflix The LEGO Movie 2. Ook is er pijnlijk nieuws voor fans van Sherlock. Ontdek welke titels komende weken het veld moeten ruimen. Deze week nemen we afscheid van Emmet, Lucy én de LEGO Justice League, want het tweede deel van de Oscar-genomineerde The LEGO Movie gaat van Netflix af. Ook zet de streamingdienst een streep door Cooking on High, een kookshow die volledig in het teken staat van wiet. Daarnaast verdwijnt de jaren ’90 dramaserie Tales of the City.