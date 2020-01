Vrede lijkt weer getekend tussen Jan Smit en gemeente na slopen van boomhut van zijn kinderen

Eerder vandaag sprak de Volendamse zanger op Twitter zijn verbazing uit. ,,Wij doen er thuis zoveel mogelijk aan om de kinderen buiten te laten spelen, om ze weg te houden van iPads, Playstations en andere randzaken. Kinderen moeten buitenspelen, kinderen moeten plezier maken”, zei Smit. Hij vervolgde zijn relaas op een sarcastische toon: ,,Lieve gemeente Edam-Volendam, waar ik normaal zo trots op ben altijd. Dank je wel voor het verwijderen van deze acht uur bloed, zweet en tranen die we met twintig buurmannen en -vrouwen hebben gestopt in de boomhut.”



Letterlijk bloed overigens, want Smit bezeerde zich gisteren tijdens het bouwen van de hut, en heeft nu een wond aan zijn voorhoofd. De kinderen waren gisteren dolblij met het resultaat. In een tweede filmpje is te zien dat zo’n dertien kinderen een kijkje nemen in de boomhut, compleet met vloerbedekking. Op Twitter krijgt Smit veel bijval. De actie van de gemeente wordt ‘kansloos’ en ‘belachelijk’ genoemd, al vragen sommigen zich ook af of de zanger en zijn buren wel netjes een vergunning hebben aangevraagd.



Nadat de gemeente Edam-Volendam in een reactie liet weten ‘dat het niet is toegestaan om zo’n boomhut in de openbare ruimte neer te zetten’, plaatste Smit een foto op Twitter waarop te zien is hoe kinderen uit de buurt aan tafel zitten bij burgemeester Lieke Sievers. ‘Er is een vredesakkoord in de maak denk ik. Onze Emma is met haar klasgenoten naar het gemeentekantoor gefietst waar burgemeester Lieke Sievers ze in alle hartelijkheid heeft ontvangen... Grote klasse! #HuttenGate’. Daarmee lijkt de kous af.