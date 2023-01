Vrachtwagen ramt rijdende auto waarin NOS-correspondent Mustafa Marghadi ligt te slapen

Hoe het ongeluk precies kon gebeuren, is niet duidelijk. ,,Ik zat in een auto en blijkbaar werden we vanaf de zijkant, terwijl ik aan het slapen was, door een vrachtwagen geramd. Precies op de plek waar ik zat’’, zegt hij. ,,Alle anderen zijn een beetje lichtgewond, maar ik redelijk fucked up. Verder ben ik best wel in orde.’’ Hij kan in elk geval nog lachen, want in de video noemt hij de vrouw die zijn paarse ogen verzorgt voor de grap zijn visagist.