VPRO zet Ismail Ilgun aan de kant na interview met omstreden vlogger: 'Je mag ook niks meer’

Voormalig ‘treitervlogger’ Ismail Ilgun is opnieuw in opspraak geraakt omdat hij een aantal controversiële YouTube-interviews heeft gehouden met mensen die geassocieerd worden met seksueel ongewenst gedrag. De VPRO ziet om die reden af van een programma over online shaming dat de omroep met hem zou maken. In een YouTube-video reageert Ilgun verbaasd. ,,Tegenwoordig mag niks meer. Dat ik het niet eens met iemand ben, betekent niet dat ik die persoon moet boycotten.”

De VPRO viel uiteindelijk over Ilguns interview met Youness Ouaali, een omstreden vlogger die vorig jaar werd veroordeeld wegens seks met een minderjarige. De omroep kreeg over de video verschillende klachten van vrouwen binnen, onder wie van Glamour-redactrice Asma el Ghalbzouri. Volgens haar is Ouaali de ‘mastermind van de hedendaagse exposecultuur’. Dat Ilgun hem een podium geeft, vindt ze verwerpelijk.

Geschrokken

In een YouTube-video reageert Ilgun op de kritieken die hij over zich heen krijgt. ,,Als ik niet kritisch ben of niet doorvraag, betekent niet dat ik dezelfde gedachtes deel of dat ik volledig afstand van hem moet nemen”, zegt hij. Dat hij Ouaali niet hard genoeg zou hebben aangepakt, spreekt Ilgun tegen. ,,Ik heb een rustige, open houding en ben kritisch op een indirecte manier.”

De VPRO is geschrokken van de interviews van Ilgun. ,,We waren al langer met hem in gesprek over zijn gedrag op internet”, zegt een woordvoerder van de VPRO in de Volkskrant. ,,Er zitten heel gevoelige onderwerpen in deze serie. Een presentator moet zich goed kunnen inleven en een kritische houding kunnen aannemen, vooral tegenover mensen die zich schuldig maken aan shaming.”

Onafhankelijk

Ilgun weigert ondanks verschillende verzoeken de video te verwijderen en zegt door te gaan met zijn YouTube-kanaal. Hij wil voortaan onafhankelijk zijn. ,,Niemand krijgt mij uit de weg. Geven mensen mij geen podium? Dan creëer ik die. Ik blijf liever dicht bij mijn principes en deal met de gevolgen ervan. Je moet jezelf in de spiegel aan kunnen kijken en trots zijn, dat ben ik”, geeft hij zijn 99.000 volgers op Instagram mee.

