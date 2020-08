Voormalig K3-ster openhartig over familiedrama: ‘Ik leefde in abnormale omstandigheden’

De jeugd van voormalig K3-ster Kristel Verbeke (44) was allesbehalve onbezorgd. Armoede verlamde een gezin dat al gebroken was door de scheiding van haar ouders en de dood van haar twee zussen. ,,Ik heb heel lang niet beseft dat ik in abnormale omstandigheden leefde”, onthult Verbeke in een interview met het Belgische blad HUMO .

Kristel groeide op in een cafeetje in het Belgische Hamme-Zogge - tussen Gent en Antwerpen - waar haar vader en moeder de eigenaar van waren. Maar toen haar ouders uit elkaar gingen en haar twee zussen stierven - de oudste stierf in een verkeersongeluk, de jongste aan koolstofmonoxidevergiftiging - liep het mis.

,,Eigenlijk is alles wat een beetje stabiel was in drie jaar tijd van onder onze voeten weggemaaid.” Ze vervolgt: ,,Van buiten hadden we een mooi huis, maar van binnen was het een puinhoop. De koelkast was leeg tegen het einde van de maand, en er was geen wasmachine. Als het loon gestort was, gingen we één keer naar de Aldi en dan was het gedaan voor de rest van de maand.”

Abnormaal

Kristel at boterhammen of spaghetti met bruine suiker als er niks meer was. ,,Ik heb heel lang niet beseft dat ik in abnormale omstandigheden leefde, wat achteraf gezien een voordeel was. Tot ik een jaar of 16 was en me realiseerde: ‘Er zijn wel heel weinig vriendinnetjes die mogen blijven slapen als ik het hun vraag’.”

Hoewel Kristel nu naar eigen zeggen innerlijke rust heeft gevonden, blijft die tijd nog nadreunen. ,,Dat blijft zó lang in je lijf! Honger of spaghetti met bruine suiker: dat is niet erg. Maar voelen dat mensen op je neerkijken, en altijd met een vuile, stinkende jas moeten rondlopen: dát is hard. Ik vind het heel erg dat mensen vandaag in zulke situaties zitten. En dat ze geen keuze hebben: je kan er niet zomaar uit.”

Volledig scherm Kristel Verbeke groeide op in moeilijke omstandigheden. © De Kringwinkel