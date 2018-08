Voor Ollolai-winnaars Marije en Ovan is het avontuur nog láng niet voorbij

Marije en Ovan, 20.000 euro rijker én kersverse ereburgers van het kleine dorpje op Sardinië, zijn de dag na de bekendmaking van hun winst moeilijk te bereiken. Al snel blijkt waarom: ze hebben zich dit weekend helemaal ondergedompeld in het dorpsfeest in Ollolai. ,,Het hele weekend is er van alles te doen ter ere van alle jeugd die dit jaar 18 wordt. We zijn nu even thuis om te lunchen, en om mijn telefoon te checken. Want die staat echt al de héle dag roodgloeiend", vertelt Marije.



Het is nu zo'n twee weken geleden dat het Hollandse stel, in het programma beter bekend als 'het fashionkoppel', de winst van het programma in de wacht sleepte. Gisteren werd hun overwinning ook bij het grote publiek bekend. De finale-uitzending van het programma (goed voor zo'n 660 duizend kijkers), heeft het jonge koppel gisteren in het dorp met wat vrienden uit Nederland bekeken. Voor beiden was het bijzonder om te zien. ,,Je wordt weer even terug in de tijd geworpen, ook al is het nog maar twee weken geleden dat het werd opgenomen. We hadden het in de aanloop naar de finale zó druk gehad, dat alles als een soort rollercoaster voorbij is gevlogen. Natuurlijk hebben we toen ook genoten, maar het dringt nu nog eens extra tot ons door. We hebben nog steeds nergens spijt van. Meedoen was de beste beslissing ooit."

Bekende Nederlanders

Het programma, waarin Marije en Ovan net als vier andere stellen voor 1 euro een op te knappen huisje kochten in het verder relatief ingeslapen dorpje, was de afgelopen weken een succes op RTL 4. Het resultaat van dat succes is dat de stellen, ondanks dat ze 'helemaal' in Sardinië zitten, redelijk bekend aan het worden zijn. ,,Toeristen die naar Ollolai komen, die herkennen ons natuurlijk meteen. Ze komen vaak speciaal voor de Nederlanders die er zo'n huisje hebben. Maar we waren deze week in een plaatsje op zo'n anderhalf uur rijden hier vandaan, en ook daar werden we herkend. Dat is natuurlijk wel even wennen, maar het is ook wel erg leuk om te zien hoe iedereen met ons en met het programma meeleeft."

Het koppel nam het de afgelopen weken op tegen Sandra en Marcello, die een stokerij wilden beginnen, klussers Joey en Daniëlle, pijnbestrijders Paul en Chantal en Brenda en Diederik, die plannen hadden voor een foodtruckfestival.

Zelf hebben ze een modelabel opgezet, compleet met modeshow in het dorp. Binnenkort gaan ze bouwen aan hun Bed & Breakfest, die ze zelf liever een 'Sleep & Experience' noemen. De geldprijs van 20.000 euro wordt dan ook volledig besteed aan de verbouwing. Dat er nog een seizoen van Ollolai, het Italiaanse Dorp komt, vinden de twee winnaars erg leuk. ,,We zijn daar heel blij mee. We hebben heel hard gewerkt aan ons modelabel Amkina, maar de verbouwing van het huis hoort er ook bij. Dat willen we ook graag nog aan de kijkers laten zien."

Plannen genoeg dus de komende tijd, maar dit weekend staat alles even stil bij het jonge stel. ,,We gaan straks weer genieten van het feest in het dorp, en van alle leuke berichten en belletjes die we uit Nederland krijgen. Het hele dorp is hier uitgelopen, we hebben de andere Nederlandse stellen nog nauwelijks gezien, zo druk is het. Maar wel erg gezellig. Nog even nagenieten, en dan maandag weer aan de bak."

Het nieuwe seizoen van Ollolai, het Italiaanse Dorp begint op 3 september, om 21.30 op RTL 4.

Volledig scherm Die van de vijf stellen wachten in spanning op de uitslag. © RTL