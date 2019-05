Voor Obese-koppel Wes en Jo begint het nu pas écht

Van alle oude titels die RTL komende tijd afstoft en opnieuw op het scherm brengt, is Obese misschien wel de meest logische keuze. Sterker nog, ik heb me afgelopen jaren wel eens afgevraagd waarom het programma in 2015 zo abrupt stopte. De kijkcijfers waren nog steeds acceptabel en het maatschappelijke probleem van extreme zwaarlijvigheid was en is hyperactueel. Afgaande op de gretigheid waarmee elke nieuwe afslankmethode wordt omarmd, willen we er met z’n allen ook graag iets tegen doen. Alleen is het makkelijker gezegd dan gedaan.



En ja, daar weet ik alles van. Twee jaar geleden viel ik twintig kilo af. Inmiddels zijn er helaas vijf terug. En ondanks personal trainer en voedingscoach lukt het maar niet om de knop in mijn hoofd om te zetten en weer heel gedisciplineerd op kipfilet, volkoren crackers en spa rood te leven. Soms winnen chocola en wijn. Heel frustrerend. En slap, wat u zegt.