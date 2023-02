Voor #metoo veroordeelde Belgische tv-maker doet zelfmoordpoging

Magic Mike stoot Avatar van eerste plek in bioscopen

De hitfilm Avatar: The Way of Water is na een kleine twee maanden van de eerste plek gestoten door stripper Magic Mike. Het derde deel in de serie, Magic Mike’s Last Dance, bracht donderdag 61.256 euro op en is daarmee de best bezochte bioscoopfilm van Nederland. Dat heeft distributeur Warner Bros. vrijdag bekendgemaakt.