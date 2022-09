Voor het eerst een stel van hetzelfde geslacht in Peppa Pig

,,Ik woon bij mijn mama en mijn andere mama”, zei Penny. ,,Een mama is een dokter en de andere mama kookt spaghetti.”



De Britse animatieserie is in talloze landen, waaronder Nederland, te zien. Twee jaar geleden werd er in de Verenigde Staten al een petitie gestart om een koppel van ouders met hetzelfde geslacht te introduceren. ,,Het uitsluiten van gezinnen van hetzelfde geslacht zal hen leren dat alleen gezinnen met één ouder of twee ouders van verschillend geslacht normaal zijn”, zei de persoon die de petitie was gestart. Bijna 24.000 mensen waren het daarmee eens.



De directeur van de Britse liefdadigheidsorganisatie Stonewall, die zich inzet voor gelijke rechten voor de lhbti-gemeenschap, noemt het ‘geweldig’ dat Peppa Pig na achttien jaar een koppel met hetzelfde geslacht heeft toegevoegd. ,,Velen die de show kijken hebben zelf twee moeders of twee vaders en het zal veel voor ouders en kinderen betekenen dat hun ervaringen worden vertegenwoordigd in zo’n iconisch kinderprogramma.”