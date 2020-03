Voor Albert Verlinde komt het door Youp 'nu heel dichtbij’

Podcast Bingewatchers ‘Net­flix-se­rie The Letter for the King met Nederland­se Gijs Blom wordt wereldwij­de hit’

8:48 ,,Gijs Blom speelt een echte ouderwetse bad guy, hoe vaak krijg je die kans tegenwoordig nog?’’ Bingewatcher Kevin Goes heeft de eerste afleveringen van de nieuwe Netflix-serie The Letter for the King mogen kijken en is onder de indruk van de verfilming van het boek van Tonke Dragt, waarin de Nederlander Gijs Blom een van de hoofdrollen speelt. Dat vertelt hij in de podcast Bingewatchers.