Voor 65 euro neemt Bobbi Eden jouw filmpje op: slim zakenmodel of valkuil?

Twee van zijn vrienden gingen vorig jaar trouwen en het leek Richard Klomp leuk ze te verrassen met een persoonlijke videoboodschap van Peter Jan Rens, alias meneer Kaktus. Een gemeenschappelijk jeugddingetje. Hij probeerde wat hij kon, maar kreeg het niet voor elkaar. Wel was er een zaadje geplant.



,,Ik zag in de VS en China goedlopende sites waarop je tegen betaling een VIP een persoonlijke video kon laten opnemen. In Nederland bestond zoiets nog niet.’’ Door toedoen van Klomp en zijn collega’s Marijn Mennes en Martijn Pannevis is dat sinds kort anders. Shoutout.vip is hun website waarop nu een kleine veertig bekende Nederlanders zich aanbieden.



Is er iemand jarig die groot fan is van oud-darter Raymond van Barneveld? Barney is in te huren om het feestvarken persoonlijk toe te spreken. Voor prijzen van 10 euro (influencer Sophie Ousrie) tot 75 euro (Van Barneveld en bergbeklimmer Wilco van Rooijen) spreekt een BN’er een boodschap in. Wie de bestelling plaatst, bepaalt de tekst (binnen de grenzen van het betamelijke) en uiterlijk een week later is de video binnen.