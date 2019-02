Vonk Daniel Radcliffe en vriendin sloeg over tijdens intieme scène

De 29-jarige Radcliffe en Darke (34) leerden elkaar in 2013 kennen tijdens de opnames van de film Kill Your Darlings. Al bij hun eerste ontmoeting werd er veel van hen gevraagd: ze moesten het spreekwoordelijke bed delen om een intieme scène op te nemen. Radcliffe kreeg de taak om Darke te bevredigen in een bibliotheek.



In gesprek met People Tv’s Couch Surfing vertelt de Britse acteur dat dat het moment was dat hij Darke leerde kennen. ,,Het is echt een geweldig verhaal om later aan onze kinderen te vertellen”, stelt hij. ,,We maakten kennis met elkaar, waren aan het flirten en daar zijn dus opnames van.”



Volgens Radcliffe, vertelde hij eerder in een interview met Playboy, was hij oprecht toen hij met Darke flirtte. Ook de aantrekkingskracht die hij voelde was niet gespeeld. ,,Er was geen sprake van acteren, bij mij niet in ieder geval.”