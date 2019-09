Volwassen Pietje Bell zorgt voor lach, maar vooral ontroering

Het past ook in een trend: het theater is tegenwoordig van iedereen. Van ruimtevaarder André Kuipers, weervrouw Amara Onwuka, tatoeëerder Henk Schiffmacher en Formule 1-verslaggevers Jack Plooij en Olav Mol. Zij vertellen allemaal hun persoonlijke verhaal. ,,Laat het allemaal maar gebeuren’’, zei Bert Visscher over de ‘wildgroei’. En dat doet Johnny de Mol in zijn voorstelling Hier is De Mol . Op geheel eigen wijze vertelt de allrounder zijn levensverhaal. Met veel zelfspot (‘Mijn vader ging ooit weg bij de TROS om voor zichzelf te beginnen. Hoe kon hij dat doen? Dat was toch de gezelligste familie van Nederland? Nu zijn we de rijkste familie’), met een lach, maar nog meer met ontroering en zelfs hier en daar een traan.

Humorvolle trekken

Bevoorrechte positie

Begin september 2015 zag De Mol de foto van Alan Kurdi, de Syrische peuter die aanspoelde op een Turks strand. Terstond gaf hij zijn zon- en strandvakantie op Ibiza op voor een ‘hulpreis’ naar Lesbos, waar hij in het vissersdorp Molyvos vluchtelingen ging helpen.



Dat leidde tot hulpstichting Movement On The Ground. De zaal valt stil bij Johnny’s verhalen. In diverse ooghoeken glinsteren sluiertjes vocht. De Mol beseft dat hij in een bevoorrechte positie zit (‘Ik weet waar mijn wieg heeft gestaan’). ,,Maar tijd en aandacht kosten geen geld.’’



In Nederland is nog genoeg te doen. Ga bij dat eenzame oude vrouwtje langs. Doe iets of matig je toon, stelt hij. ,,Wie iemand kan helpen maar dat nalaat, is een eikel.” De gekke bek die hij zijn publiek aan het begin van de voorstelling door de strot duwde, is dan allang een paar keer open gevallen. De boodschap is aangekomen.