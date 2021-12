Volop aandacht voor jarige prinses Amalia op tv

Rob de Nijs geeft zijn afscheids­con­cert in Ziggo Dome

Het afscheidsconcert dat Rob de Nijs volgend jaar in Nederland geeft, moet gaan plaatsvinden in de Ziggo Dome in Amsterdam. De datum staat alleen vanwege de coronasituatie nog niet vast, zo vertelde de 78-jarige zanger vandaag aan Felix Meurders in het NPO Radio 5-programma FM op 5.

4 december