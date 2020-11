Volledige cast musical Hugo de Groot bekend

Lars Mak neemt de rol van Hugo de Groot voor zijn rekening. Mak schitterde eerder in de musicals Rent en Soldaat van Oranje. Zijn vrouw Maria zal worden gespeeld door Zoï Duister, die eveneens te zien was in Soldaat van Oranje. De rol van Johan van Oldenbarnevelt is voor Richard Spijkers, die bij het grote publiek bekend is van zijn vertolkingen in Les Miserables en De Kleine Zeemeermin. Joost Claes speelt het personage van prins Maurits. Claes speelde, behalve in diverse grote musicals, eerder bij Goedemorgen Theaterproducties in de jeugdvoorstelling Romeo & Julia.



Het verhaal van Hugo de Groot en zijn ontsnapping staat in de canon van de Nederlandse geschiedenis, maar wat hij precies heeft betekend voor ons land is minder bekend. ,,Hugo de Groot is altijd bezig geweest met verdraagzaamheid, vrijheid, luisteren naar de ander”, aldus producent Fons van Rongen. ,,Hele actuele en universele thema’s waar hij in de zeventiende eeuw echt mee vooruitliep op zijn tijdgenoten.”



De eerste voorstelling van de musical vindt plaats op 11 maart 2021. De laatste show wordt gespeeld op 22 maart 2021, de dag waarop Hugo de Groot exact vierhonderd jaar geleden zijn vrijheid terugvond in Gorinchem.