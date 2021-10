Volgend jaar vervolg op Ruinerwold-docu: 'Laten zien hoe kinderen nu in het leven staan’

VIDEO Stromae brengt na zes jaar nieuwe single uit

12:13 Stromae heeft vandaag voor het eerst in zes jaar een nieuwe single uitgebracht. Het lied Santé, dat vrijdagochtend opeens uitkwam, is een ode aan de diversiteit en de mensen die in de luwte ongezien toch belangrijk werk doen. Dat melden Belgische media.