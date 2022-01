Volg de Top 40 Awards maandagavond live op deze site extra feestelijk

Jip Schreibers (28) te zien in Over mijn lijk: ‘Ik ga echt nog niet binnen een jaar dood’

Ze heeft nog altijd een tumor in haar hoofd ter grootte van een ei. Maar Jip Schreibers (28) voelt zich na een rotjaar vol chemokuren juist heel goed. Haar strijd tegen de ziekte is vanaf woensdagavond te zien in het tv-programma Over mijn lijk.

