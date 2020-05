Volendammers Nick & Simon en Kees geven Beau het nakijken

Bloemenkwe­ker Aad verklapt acht jaar na Boer Zoekt Vrouw hoe het hem vergaat

9:47 Boer Aad (56), die in 2012 schitterde in Boer Zoekt Vrouw, is nog altijd gelukkig in de liefde. Niet met Jeannet, maar met Ingrid, met wie hij sinds vijf jaar samen is.