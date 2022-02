Volbeat vervangt Queens of the Stone Age op zondag van Pinkpop

Spielberg dacht eerst dat wereldbe­roemd Jaws-lied een grap was

Regisseur Steven Spielberg dacht aanvankelijk dat het wereldberoemde themalied dat John Williams maakte voor zijn film Jaws een grap was, toen Williams het lied voor het eerst bij hem speelde. ,,Hij had een geweldig gevoel voor humor en ik dacht dat hij me op het verkeerde been zette”, aldus de regisseur.

9 februari