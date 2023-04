Voice-advocaat Diekstra mag naar het moederbedrijf van The Voice: ‘Excuses accepteren we niet zomaar’

De Raad van Bestuur van het Britse ITV, verantwoordelijk voor de productie van The Voice of Holland, heeft laten weten met slachtofferadvocaat Sébas Diekstra in gesprek te willen. Het bedrijf heeft dat laten weten aan de raadsman en de vrouwelijke slachtoffers die hij bijstaat.

Diekstra had het hoofdkantoor van het productiebedrijf aangeschreven omdat hij en zijn cliënten geen vertrouwen hebben in het huidige management van de Nederlandse tak van ITV.

Onderdeel van het gesprek met de hoofddirectie van de producent zal het handelen van het management in Nederland zijn. Diekstra liet al eerder weten dat hij wil dat de directie van de Nederlandse tak van ITV aftreedt. Het gesprek zal in Londen of in Nederland plaats vinden. Wanneer, is nog niet bekend.

Lisa Perrin, Managing Director International Production bij ITV Studios, maakte eind maart - na het verschijnen van het onderzoeksrapport over The Voice - excuses aan iedereen die enige vorm van ongepast gedrag heeft ondervonden binnen The Voice of Holland. De directie van het moederbedrijf liet weten dat ‘de zaken anders waren gelopen als de leiding in Londen van de misstanden had geweten’.

Onverteerbaar

Diekstra laat weten: ,,Deze excuses willen een aantal van mijn cliënten niet zonder meer aanvaarden. Dit omdat de verschillende hoofdpersonen rondom The Voice of Holland, die kennis hadden van de verschillende meldingen van ongewenst gedrag, volledig buiten schot blijven. Voor cliënten is dit laatste onverteerbaar omdat, als er direct bij een eerste melding adequaat was ingegrepen, andere vrouwen een hoop leed bespaard had kunnen blijven.”

Diekstra vervolgt: ,,De huidige Head of Productions binnen de directie van ITV Studios Netherlands blijkt betrokken te zijn geweest bij de behandeling van meldingen van vier vrouwen in of rondom 2019. Dit directielid zou na de oproep van Tim Hofman van Boos, in augustus 2021, binnen de directie van ITV Studios Netherlands informatie over een reeks meldingen hebben gedeeld. Binnen de directie van de Nederlandse tak van ITV zou dus bekend zijn geweest dat er meldingen waren gedaan van seksueel wangedrag. Desondanks blijkt er door de directie niets met die informatie gedaan te zijn.”

,,Dit terwijl duidelijk moet zijn geweest dat er sprake was van een zeer onveilig omgeving voor medewerkers en kandidaten,” aldus de advocaat die onder anderen Nienke Wijnhoven bijstaat, de zangeres die als een van de weinigen naar buiten trad met haar verhaal.