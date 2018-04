Voetbal Inside-trio deze zomer ‘gewoon’ bij RTL

Zoals bekend maken Genee, Derksen en Van der Gijp deze zomer de overstap naar John de Mols Talpa, maar hun contract bij RTL loopt nog door tot 1 augustus. Dat wilden zij respecteren, maar veel trek in een voetbalpraatprogramma dat op de rol stond vanwege het WK voetbal, was er niet, ook omdat Nederland niet vertegenwoordigd is op het mondiale toernooi. ,,Als je een dagprogramma moet maken over Oranje dan is dat al hartstikke moeilijk. Nu heb je een WK waar Oranje niet eens bij is. Als Marokko eruit is, waar nog Nederlandse jongens in spelen, en België eruit is waar we nog iets mee hebben, dan valt er niets meer te praten. Het kan nooit een leuk programma worden, want je zit anderhalf uur over niets te praten”, foeterde Derksen.