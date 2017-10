Vlogger Défano Holwijn met filmpjes 'Wat weet jij?!' naar buitenland

Je spreekt je publiek aan met 'gappies en gappinnen'. Maar waar moeten we jou van kennen?

,,Van YouTube! Ik ben in december 2015 begonnen met de 'Wat weet jij?!'-filmpjes. Toen ik merkte dat mensen dat leuk vonden, ben ik ermee blijven doorgaan. Het is een soort kennisquiz die ik in Nederland en België opneem. Ik stel simpele vragen, maar door de druk geven mensen de gekste antwoorden. Sinds kort ben ik ook reporter in RTL Late Night en vanaf vandaag bekijk je mijn filmpjes op AD.nl.''

Heb je het idee van de kennisquizjes zelf bedacht?

,,Nee, het is in Amerika al langer een bekend iets. Toen ik het voor het eerst zag, leek het me direct leuk om dat hier ook te doen. En het is zo grappig! Vraag mensen bijvoorbeeld in welke provincie ze staan en ze zijn compleet de kluts kwijt. Ze roepen naderhand dan: 'Oh shit, wat ben ik dom'.''

Smaakt het naar meer?

,,Zeker. Ik heb op YouTube inmiddels bijna 250.000 abonnees. Ik wil 'Wat weet jij?!' meenemen naar andere landen. Waar geen Nederlands wordt gesproken, maar ook naar Suriname en Curaçao. En ik ben bezig met een format met artiesten, waarbij ik ze vraag naar de exacte betekenis van hun songteksten. Ik heb er al wat opnames met hiphopartiesten opzitten.''

Waarom moeten we juist naar jouw filmpjes kijken?

Lachend: ,,Omdat ik een grappige jongen ben. Mensen vinden mij echt geinig. Daar ligt denk ik de kracht; in de combinatie van het programma én mij. Ik hoor vaak terug dat niemand anders dit soort filmpjes moet maken. Ook is de wisselwerking tussen een presentator en de mensen die voor de camera staan heel belangrijk.''

In april won je de AD Aanmoedigingsprijs ter waarde van 10.000 euro. Wat heb je met dat geld gedaan?

,,Dat zit helemaal in 'Wat weet jij?!'. In de producties die we in het buitenland maken en we hebben een gave bus gekocht waarmee we door het land rijden.''