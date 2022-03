Vliegtuig Miley Cyrus maakt noodlanding na blikseminslag, ‘dronken’ Madonna noemt zich Jezus’ moeder

Showbytes worldwideKorte updates van wereldsterren op sociale media: wij smullen ervan. In de internationale versie van de rubriek Showbytes struint de showredactie het web voor je af voor de gekste, mooiste en opvallendste posts van celebrity’s van over de hele wereld. Dit artikel wordt gedurende de dag vernieuwd.

Heidi Klum heeft altijd gedacht dat Strip op de straatnaambordjes in Las Vegas een instructie was.

Zanger Pharrell Williams heeft aangeklopt bij Pixar met een filmidee nadat hij in de dierentuin drie kwartier naar een clownvis had staan zoeken. Helaas was iemand hem voor.

Demi Lovato krijgt een hoop verhitte reacties op deze foto, maar daar vraag je ook om als je met je laarzen op schone lakens gaat zitten.

Dankzij het filter van Grey’s Anatomy-ster Ellen Pompeo kan iedereen ervaren hoe het is om wakker te worden na een stevige narcose.

Woordgrapliefhebbers vinden de nieuwe foto van Gigi Hadid om door een ringetje te halen.

Iemand in de ogen aankijken is niet altíjd beleefd. Vraag maar aan zangeres Charli XCX.

Een vijf centimeter opgetrokken wenkbrauw is bij de meeste mensen een beetje potsierlijk, maar met de benen van Dwayne ‘The Rock’ Johnson meer dan terecht.

Mensen denken vaak dat wereldsterren als Madonna de halve dag dronken zijn, aan de coke zitten en net kleine kinderen zijn. Dat is natuurlijk onzin.

Game of Thrones-ster Emilia Clarke verplaatst zich voor haar nieuwe rol in een hond. Deze blije foto werd genomen vóórdat ze hoorde dat daarbij ook het snuffelen aan achterwerken van wildvreemden hoort.

Je moet 21 jaar of ouder zijn om door te klikken naar het account van Dua Lipa’s gesponsorde alcoholische drankje. Gelukkig worden jongere fans van de foto ook al licht in het hoofd.

Iedereen ziet er schattig uit met Mickey Mouse-oortjes. Kijk maar naar Oranje is the new black-actrice Ruby Rose.

Oké, bíjna iedereen ziet er schattig uit met Mickey Mouse-oortjes.

De outfits van vrouwen op de rode loper worden in de media vaak heel anders besproken dan die van mannen. Kijk maar naar Jared Leto, die gewaagd is gekiekt in zijn weinig verhullende, doorschijnende topje.

Inwoners van de Oekraïense kustplaats Odessa zijn bezig hun woonplaats te beschermen tegen de Russen. Op Twitter gaat een filmpje rond waarin zij zandzakken vullen op It’s my life van Bon Jovi. De band eert de Oekraïners met een quote uit het lied.

Nu Kim Kardashian miljardair is, wil ze die status natuurlijk niet verliezen. Gelukkig kan ze in haar nieuwe jurk onmogelijk naar haar creditcard grijpen.

Miley Cyrus kwam met haar vliegtuig naar eigen zeggen in een zware storm terecht, waarna het door de bliksem werd geraakt en een noodlanding moest maken. Het incident kwam aan als een wrecking ball, maar alles gaat goed.

