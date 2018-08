Vliegende Vrienden van Amstel Live is 'militaire operatie'

video's Zo 'hysterisch' reageert Amerika via YouTube op AGT-optreden Glennis

25 augustus Glennis Grace (40) krijgt maar geen genoeg van de vele, soms hilarische YouTube-reactievideo's die met name kijkers in de VS maakten toen ze optrad tijdens de kwartfinale van America's Got Talent. Over de filmpjes: ,,Ze zijn lief en hysterisch. Wat het ook is, ik vind het hartverwarmend en het motiveert me des te meer om door te gaan.''