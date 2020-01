Vliegende start voor De Bauers in Argentinië

In de eerste aflevering van De Bauers in Argentinië was te zien hoe Frans en Mariska Bauer zich voorbereiden op hun reis naar het land van Messi, Maradona en natuurlijk koningin Máxima. Het stel stortte zich onder meer op een spoedcursus paardrijden en kreeg een voorproefje van de Argentijnse keuken. De hoeveelheden vlees die de Argentijnen gebruiken werd Frans soms net even te veel. ,,Een kleine biefstuk is daar gewoon 400 gram, een grote 800 gram. Ik heb die mensen vlees zien eten zoals ik nog nooit in mijn leven heb gezien.”



Voor Frans kan zijn dag niet beter beginnen. ‘Super blij en trots! Onze eerste aflevering trok bijna een miljoen kijkers op de donderdagavond!', deelt hij trots op Instagram. De 46-jarige Brabander bedankt iedereen voor het kijken naar zijn nieuwe realityserie en houdt zijn volgers alvast warm door ze erop te wijzen dat de reis volgende week pas écht begint. ‘Beleef het met ons mee!’