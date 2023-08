Vlaming Jeroom Snelders zorgt tweemaal voor hartkloppingen in Slimste mens

De Vlaamse cartoonist Jeroom Snelders zorgde maandagavond tot tweemaal toe voor hartkloppingen in de studio van De slimste mens . Snelders, die als jurylid in België de kennisquiz als geen ander kent, maakte eerst een tactische misser. Snel daarna volgde een meesterlijke zet.

Met de handen naar de hemel geheven en overstaanbaar gemompel blies Jeroom Snelders eventjes stoom af. De Vlaming maakte maandagavond zijn debuut in de Nederlandse versie van De slimste mens, maar liet cruciale seconden wegtikken in de spelronde Het collectief geheugen. Had hij 1 seconde eerder ‘pas’ geroepen na een vraag over de grootste raket aller tijden, was de cartoonist uitgeroepen tot dagwinnaar. Nu eindigde hij, net als schrijfster Renée Kapitein, op 260 seconden. Een toevalstreffer die negen jaar geleden plaatsvond, maar nu zelfs twee keer in een seizoen.

Volledig scherm Jeroom Snelders (l) roept nét te laat 'pas', waardoor hij een gelijke score heeft met zijn buurvrouw Renée Kapitein. Rechts: Kees Kwakman © KRO-NCRV

Net als vorige week - toen Dwight van van de Vijver en chef-kok Leon Mazairac beiden op 371 seconden uitkwamen - werd de ronde beslist met een zogenoemde benaderingsvraag. De vraag luidde dit keer: ‘Hoeveel kamers, inclusief badkamers, heeft Buckingham Palace?’ Jeroom Snelders krabbelde ‘128' neer, Renée Kapitein gokte op ‘314'. Laatstgenoemde zat er het dichtst bij en mag dinsdagavond terugkeren in de kennisquiz. Buckingham Palace telt namelijk 775 kamers.

Ook bij de makers van de quiz was de verbazing groot over de toevalstreffer. ,,Wij hebben altijd een stapeltje benaderingsvragen achter de hand, maar dat stapeltje is nu wel heel leeg”, reageerde eindredacteur Harm Jan Kinkhorst, die al achttien seizoenen achter de schermen werkt.

Viagra

Snelders herpakte zich in de dagfinale. In de allerlaatste vraag liet hij zijn tijd expres teruglopen naar 4 seconden, zodat hij met één goed antwoord zijn tegenstander Kees Kwakman (5 seconden op de klok) kon verslaan. In die laatste vraag over viagra - onbedoeld grappig vanwege de achternaam van de kandidaat - werd Kwakman naar huis gespeeld.

Cartoonist Snelders keert dinsdagavond terug op de buis. Daarmee maakt hij nog altijd kans om als eerste Vlaming de slimste mens van Nederland te worden. Zijn Belgische collega's Erik Van Looy en Philippe Geubels deden al eens een poging, maar slaagden daar niet in. De deelname van Erik Van Looy was overigens wel memorabel. Hij speelde begin dit jaar met een gescheurd netvlies mee en smeekte de oogarts om zo snel mogelijk te opereren, zodat hij geen uitzending zou missen.

Luister hieronder ook naar de AD Media Podcast. Al onze podcasts vind je op ad.nl/podcasts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: